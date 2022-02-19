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Факти / Україна / Політика

Кулеба: Необхідно запровадити санкції проти Росії, не чекаючи на вторгнення в Україну

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Україна проводить переговори про запровадження превентивних санкцій проти Росії. Агресивні дії РФ проти України, які вже сталися, залишаються безкарними, тому Росія має понести відповідальність за скоєне.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Міністр наголосив, що є підстави запровадити санкції проти Росії вже зараз, тому що її системні дії, спрямовані на агресію проти України, лишаються непокараними.

– Ми всі бачили роздачу паспортів (в ОРДЛО, – Ред.). Зараз саме це використовується як претекст для “захисту своїх громадян” російською армією. А Росія так і не була серйозно покарана за цю політику паспортизації, – наголосив він.

Кулеба зазначив, що Україна веде переговори про запровадження санкцій проти Росії. Вони відбулися у Мюнхені, проте міністр не розкрив подробиць зустрічі.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс наголосила, що Росія отримає безпрецедентні економічні санкції у разі масштабного вторгнення на територію України.

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Фото: УНІАН

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