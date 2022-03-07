Росія вже двічі зривала спроби відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців українських міст, які перебувають під обстрілами російських військ. А тепер агресор запропонував власні “коридори” в бік РФ.
Про це поінформувала сьогодні на брифінгу віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, вночі українська сторона отримала лист із РФ. У ньому російська сторона, посилаючись на особисте прохання президента Франції Еммануеля Макрона, запропонували оголосити режим тиші з 10.00 7 березня та відкрити гуманітарні коридори з Києва, Харкова та Сум у бік території Росії (зокрема, з доставкою авіаційним транспортом через Білорусь).
– Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, Димера, Вишгорода, з-під Києва в Білорусь для того, щоб потім літаками полетіти в РФ. Сподіваюся, що президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що його ім’я й щире намагання зарадити й допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії та багатьох інших держав насправді використовується і маніпулюється Росією, – зазначила Верещук.
Вона уточнила, що у відповідь на цей лист із РФ українська сторона направила своє бачення, як повинні виглядати гуманітарні коридори.
Так, Україна повідомила про готовність відкрити такі коридори з 10.00 7 березня:
• з населених пунктів Буча, Бородянка, Ірпінь, Димер, Іванків Київської області у напрямку Києва з наступним виїздом залізничним транспортом до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська;
• з міста Маріуполь (Донецька область) – в напрямку міста Запоріжжя;
• з міста Волноваха (Донецька область) – в напрямку міста Покровськ;
• з міста Суми – в напрямку Полтави;
• з міста Ізюм (Харківська область): Ізюм – Грушуваха – Панютине – Лозова;
• з міста Балаклея (Харківська область): Балаклея – Гусарівка – Первомайське;
• з сіл Липці та Стрілеча (Харківська область): Стрілеча – Липці – Циркуни – окружна дорога Мерефа;
• з Харкова з виїздом залізничним транспортом до Львова, Ужгорода та Івано-Франківська.
Україна закликала РФ встановити режим тиші та відкрити ці гуманітарні коридори для евакуації людей, зокрема й громадян іноземних держав (наприклад, понад 2 тис. іноземних студентів).
За словами Верещук, також проведена підготовка з доставки гуманітарних вантажів у міста Мелітополь, Бердянськ (Запорізька область), Херсон, Суми, а також Маріуполь, Волноваха (Донецька область). Київ закликає країну-агресора підтвердити готовність відкрити ці коридори та забезпечити режим припинення вогню.
Верещук уточнила, що Україна поставила до відома партнерів з Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН про цей лист української сторони.
– Ми вимагаємо від РФ припинити маніпулювати та зловживати довірою світових лідерів, таких як Еммануель Макрон, лідери Китаю, Туреччини чи Індії. І зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від РФ прийняти варіанти наших маршрутів, а також встановити режим припинення вогню, про який ми домовимось. Ми вимагаємо від РФ відкрити можливості для гуманітарних коридорів, якими будуть їхати гуманітарні вантажі з медикаментами та продуктами… Ще раз звертаюся до РФ: припиніть маніпулювати життями цивільного населення, дайте можливість відкрити гуманітарні коридори й людям врятувати себе, своїх дітей, життя і здоров’я, – наголосила Верещук.
Вона також звернулася до президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена із закликом допомогти у відкритті реальних гуманітарних коридорів для евакуації українців.
А громадян України вона закликала довіряти лише офіційним джерелам інформації української влади. Верещук зазначила, що про відкриття гуманітарних коридорів буде повідомлено заздалегідь.
На своїй сторінці у Facebook віцепрем’єр також наголосила, що пропозиція РФ є абсолютно неприйнятною.
– Гуманітарні коридори. Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути. А тепер росіяни кажуть, що готові відкрити коридори, але в бік РФ. Тобто вони хочуть, щоб наші громадяни йшли на територію РФ. Абсурдно, цинічно, неприйнятно. Закликаю весь цивілізований світ натиснути на Росію. Нам потрібні гуманітарні коридори. Треба виводити цивільних українців та іноземців з гарячих зон, – написала Верещук.