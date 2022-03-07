Росія вже двічі зривала спроби відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців українських міст, які перебувають під обстрілами російських військ. А тепер агресор запропонував власні “коридори” в бік РФ.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, вночі українська сторона отримала лист із РФ. У ньому російська сторона, посилаючись на особисте прохання президента Франції Еммануеля Макрона, запропонували оголосити режим тиші з 10.00 7 березня та відкрити гуманітарні коридори з Києва, Харкова та Сум у бік території Росії (зокрема, з доставкою авіаційним транспортом через Білорусь).

– Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, Димера, Вишгорода, з-під Києва в Білорусь для того, щоб потім літаками полетіти в РФ. Сподіваюся, що президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що його ім’я й щире намагання зарадити й допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії та багатьох інших держав насправді використовується і маніпулюється Росією, – зазначила Верещук.

Вона уточнила, що у відповідь на цей лист із РФ українська сторона направила своє бачення, як повинні виглядати гуманітарні коридори.

Так, Україна повідомила про готовність відкрити такі коридори з 10.00 7 березня:

• з населених пунктів Буча, Бородянка, Ірпінь, Димер, Іванків Київської області у напрямку Києва з наступним виїздом залізничним транспортом до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська;

• з міста Маріуполь (Донецька область) – в напрямку міста Запоріжжя;

• з міста Волноваха (Донецька область) – в напрямку міста Покровськ;

• з міста Суми – в напрямку Полтави;

• з міста Ізюм (Харківська область): Ізюм – Грушуваха – Панютине – Лозова;

• з міста Балаклея (Харківська область): Балаклея – Гусарівка – Первомайське;

• з сіл Липці та Стрілеча (Харківська область): Стрілеча – Липці – Циркуни – окружна дорога Мерефа;

• з Харкова з виїздом залізничним транспортом до Львова, Ужгорода та Івано-Франківська.

Україна закликала РФ встановити режим тиші та відкрити ці гуманітарні коридори для евакуації людей, зокрема й громадян іноземних держав (наприклад, понад 2 тис. іноземних студентів).

За словами Верещук, також проведена підготовка з доставки гуманітарних вантажів у міста Мелітополь, Бердянськ (Запорізька область), Херсон, Суми, а також Маріуполь, Волноваха (Донецька область). Київ закликає країну-агресора підтвердити готовність відкрити ці коридори та забезпечити режим припинення вогню.

Верещук уточнила, що Україна поставила до відома партнерів з Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН про цей лист української сторони.

– Ми вимагаємо від РФ припинити маніпулювати та зловживати довірою світових лідерів, таких як Еммануель Макрон, лідери Китаю, Туреччини чи Індії. І зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від РФ прийняти варіанти наших маршрутів, а також встановити режим припинення вогню, про який ми домовимось. Ми вимагаємо від РФ відкрити можливості для гуманітарних коридорів, якими будуть їхати гуманітарні вантажі з медикаментами та продуктами… Ще раз звертаюся до РФ: припиніть маніпулювати життями цивільного населення, дайте можливість відкрити гуманітарні коридори й людям врятувати себе, своїх дітей, життя і здоров’я, – наголосила Верещук.

Вона також звернулася до президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена із закликом допомогти у відкритті реальних гуманітарних коридорів для евакуації українців.

А громадян України вона закликала довіряти лише офіційним джерелам інформації української влади. Верещук зазначила, що про відкриття гуманітарних коридорів буде повідомлено заздалегідь.

На своїй сторінці у Facebook віцепрем’єр також наголосила, що пропозиція РФ є абсолютно неприйнятною.