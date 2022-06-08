Червень, 07 в 22:18

Україна звернулася за роз’ясненням до ЄС щодо виключення із затвердженого шостого пакету санкцій проти Росії згадки про хмарні технології.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі одному з видань.

– Європейська сторона дійсно повідомляла в публічних комунікаціях про включення в шостий санкційний пакет заборони на надання хмарних сервісів. Водночас у кінцеве рішення хмарні технології не потрапили. Ми вже звернулися до наших європейських партнерів за роз’ясненнями, – зазначив він.

За словами Ніколенка, позиція України з приводу санкцій проти Росії залишається незмінною – тиск повинен посилюватися, щоб ціна за агресію була максимально високою.

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Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ЄС без пояснень послабив шостий санкційний пакет проти Росії. Вони виключили з нього анонсовані обмеження щодо хмарних технологій. Водночас ЄС поки що не коментував цю ситуацію.

Фото: Олег Ніколенко