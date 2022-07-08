Росія втратила вплив у ЄС: Зеленський звернувся до політиків Словенії з передової

Липень, 08 в 17:32

Президент Володимир Зеленський звернувся до народу і політиків Словенії у п’ятницю, 8 липня.

Цього разу формат звернення – особливий, адже глава держави перебуває неподалік передової.

Президент подякував усім країнам, де транслювали його звернення. Він зазначив, що Росія намагалась зірвати їх, залучаючи свої політичні та бізнесові зв’язки. А також погрожували європейцям та маніпулювали тими, хто від них залежить.

Зараз дивляться

— Але ось вже 24-й парламент з 27-ми країн ЄС. Я хочу привітати вас з цим очевидним свідченням того, що Росія втратила вплив у Євросоюзі, – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що більшість країн ЄС – “непідвладні керуванню з Росії”.

— Це нова політична реальність в Європі, яку ми всі досягли разом. Ми не просто досягли нової єдності на європейському континенті, а робимо на її основі нові й сильні безпекові, політичні та економічні кроки. І на черзі ще юридичні кроки, а саме – притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, – зазначив президент.

Він зауважив, що вільна Європа – це результат принциповості всіх, і зокрема тих, хто не має значних військових чи економічних ресурсів, щоб протистояти російському тиску, але хто може боротися завдяки своїй чесності й хороброму серцю.

Зеленський підкреслив, що РФ не випадково почала своє масштабне вторгнення з України, адже розуміє значення нашої держави для європейського проєкту.

— І саме тому Росія неминуче програє, бо Європу не розколоти, не розділити на частинки, як це було раніше. Східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України, і одного дня – я вірю, що вже невдовзі – саме на нашому східному кордоні стоятимуть позначки Територія Європейського Союзу.

Також Росія б’є по продовольчій сфері. Свідомо заблокувавши українські порти, Кремль хоче спричинити нову міграційну кризу.

Зеленський наголосив, що російська тиранія хоче повернути контроль над усіма країнами, до яких колись могла дотягнутися: Щоб усі столиці від Любляни до Гельсінкі почувалися безпечно, Україна має вистояти, зберегти на 100% свій суверенітет, відновитись після цієї війни та стати довгостроковим гарантом захищеності Європи від російського реваншизму.