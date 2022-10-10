Зеленський терміново обговорив з Макроном посилення ППО

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Президент Володимир Зеленський під час термінової розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив посилення української ППО.

Про результати розмови глава держави повідомив у Twitter.

– Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною, – наголосив Зеленський.

Також провів термінову розмову з @EmmanuelMacron. Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною. Зараз дивляться — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив результати розмови Зеленського з Макроном та Шольцем:

– Домовились про завтрашнє засідання G7 з жорсткою заявою щодо підтримки України, посилення допомоги у закритті українського неба, подальші санкції.

Під час масованого ракетного обстрілу України 10 жовтня російські війська запустили 75 ракет.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, понад 40 ракет знешкодили українські сили ППО.