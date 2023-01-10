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Факти / Україна / Політика

Зеленський обговорив із Мішелем майбутній саміт Україна – ЄС

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Зеленський і Мішель
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і президент Євроради Шарль Мішель під час телефонної розмови 10 січня обговорили тематику саміту Україна – ЄС, проведення якого планується у Києві 3 лютого.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

Зеленський розповів Мішелю про ситуацію на фронті та нагальні потреби України в озброєнні.

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– Домовилися про спільні зусилля щодо реалізації формули світу. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна – ЄС, – зазначив президент.

Раніше постійний представник Швеції при Євросоюзі Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 3 лютого.

За його словами, Стокгольм планує сприяти “сильному бажанню” Києва наблизитися до членства в ЄС.

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