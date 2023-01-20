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Факти / Україна / Політика

РФ не має контролювати наше небо: Зеленський хоче більшого захисту для повітряного простору

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би від західних партнерів більшої підтримки українського повітряного простору.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Tagesschau.

За його словами, дуже хотілося б, щоб росіяни не могли контролювати повітряний простір України.

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– Йдеться про захист неба. Дуже хочеться відкрити нову сторінку у цій війні, у цьому захисті. Україна хоче, щоб росіяни не контролювали наш повітряний простір, – сказав Зеленський.

Водночас президент України подякував федеральному уряду за надану військову допомогу: Ми вдячні. Я хочу, щоб усе це почули – ми вдячні Німеччині.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше розкритикував уряд Німеччини за нерішучість щодо передачі Україні бойових танків Leopard.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання бойових танків Leopard для України є можливим – наразі уточнюються окремі моменти. За його словами, рішення знайдуть швидко.

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