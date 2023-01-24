Заступник керівника Офісу президента Тимошенко написав заяву про звільнення – ЗМІ
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Фото: Офіс президента
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з займаної посади.
Про це повідомляють поінформовані співрозмовники Української правди у складі РНБО та джерела у Кабміні. Факти ICTV чекають на підтвердження цієї інформації від Офісу президента.
За неофіційними даними, замість Тимошенка на посаду планують призначити очільника Київської військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
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Водночас у відставку можуть піти очільники ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
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