Заступник керівника Офісу президента Тимошенко написав заяву про звільнення – ЗМІ

Січень, 23 в 22:43

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з займаної посади.

Про це повідомляють поінформовані співрозмовники Української правди у складі РНБО та джерела у Кабміні. Факти ICTV чекають на підтвердження цієї інформації від Офісу президента.

За неофіційними даними, замість Тимошенка на посаду планують призначити очільника Київської військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Зараз дивляться Водночас у відставку можуть піти очільники ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Читайте Лозинського звільнили з посади заступника міністра інфраструктури

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter