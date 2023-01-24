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Факти / Україна / Політика

Заступник керівника Офісу президента Тимошенко написав заяву про звільнення – ЗМІ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Кирило Тимошенко
Фото: Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з займаної посади.

Про це повідомляють поінформовані співрозмовники Української правди у складі РНБО та джерела у Кабміні. Факти ICTV чекають на підтвердження цієї інформації від Офісу президента.

За неофіційними даними, замість Тимошенка на посаду планують призначити очільника Київської військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

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Водночас у відставку можуть піти очільники ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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Джерело: Українська правда
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