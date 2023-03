У суботу, 4 березня, президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Відео зустрічі з’явилося на офіційних сторінках глави держави у соціальних мережах.

Темою переговорів, серед іншого, були перспективи вступу України до Євросоюзу. Київ наполягає на початку відповідних переговорів вже в 2023 році.

Він подякував Мецолі за лідерство в підтримці нашої державі від початку повномасштабної війни, а також за рішення Європарламенту.

Так, 1 березня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Євросоюзі. Це сталося на другий день після подання Києвом заявки на членство.

Згодом Європарламент підтримав резолюції щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму, визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом українців, щодо створення міжнародного трибуналу над РФ.

Ще однією темою переговорів стали санкції проти Росії. Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на агресора.

Президенти обговорили реалізацію української формули миру з 10 пунктів, а також залучення до майбутнього саміту на підтримку миру широкого кола країн.

Обговорювалася і перспектива функціонування Офісу зв’язку Європарламенту в Україні. Це допомогло б пришвидшити євроінтеграційні процеси.

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України напередодні ввечері.

With those brave people who inspired the world. With those heroes who refuse to give in. With those who sacrificed everything for our values. With Europeans whose home is in our European Union.

Good to be back in Ukraine.

Мецола вже встигла зустрітися зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. За підсумками зустрічі вона зазначила, що “майбутнє України – це членство в ЄС”.

Ukraine’s future is as a member of the European Union.

We will walk all the way with you.

Great seeing my friend @r_stefanchuk again.

Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.

???????????????? pic.twitter.com/4Wg10EqvMm

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023