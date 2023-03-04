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Факти / Україна / Політика

Вступ до ЄС та формула миру: Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європарламенту

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Зеленський і Мецола
Фото: Офіс президента

У суботу, 4 березня, президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Відео зустрічі з’явилося на офіційних сторінках глави держави у соціальних мережах.

Темою переговорів, серед іншого, були перспективи вступу України до Євросоюзу. Київ наполягає на початку відповідних переговорів вже в 2023 році.

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– Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року, – наголосив Зеленський.

Він подякував Мецолі за лідерство в підтримці нашої державі від початку повномасштабної війни, а також за рішення Європарламенту.

Так, 1 березня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Євросоюзі. Це сталося на другий день після подання Києвом заявки на членство.

Згодом Європарламент підтримав резолюції щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму, визнання Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом українців, щодо створення міжнародного трибуналу над РФ.

Ще однією темою переговорів стали санкції проти Росії. Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на агресора.

Президенти обговорили реалізацію української формули миру з 10 пунктів, а також залучення до майбутнього саміту на підтримку миру широкого кола країн.

Обговорювалася і перспектива функціонування Офісу зв’язку Європарламенту в Україні. Це допомогло б пришвидшити євроінтеграційні процеси.

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України напередодні ввечері.

– Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі, – наголосила вона у своєму Twitter-акаунті.

Мецола вже встигла зустрітися зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. За підсумками зустрічі вона зазначила, що “майбутнє України – це членство в ЄС”.

Сьогодні Роберта Мецола перебуває у Львові. Вона вшанувала пам’ять полеглих захисників України на Личаківському кладовищі. Президентка Європарламенту зазначила, що це для неї “емоційний момент”.

– Емоційний момент покладання квітів від імені народів Європи, аби пом’янути всіх полеглих, у тому числі Юрія Руфа (українського поета, громадського діяча, – Ред.), вбитого російськими снарядами 1 квітня. Особливо болісно, адже це був день, коли я вперше відвідала Україну. Вічна пам’ять Героям, – наголосила Мецола.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола послідовно підтримує Україну у розв’язаній РФ повномасштабній війні. Вона, зокрема, закликала країни Євросоюзу надати необхідні нашій країні далекобійні системи та бойові винищувачі.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського

Джерело: Офіс президента
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