Березень, 17 в 14:53

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про припинення повноважень народного депутата від Європейської Солідарності Михайла Забродського.

Проєкт постанови зареєстрували сьогодні, 17 березня.

За словами нардепа Ярослава Юрчишина, генерал-лейтенант Михайло Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу й особисто головнокомандувачу збройних сили Валерію Залужному. Тому вирішив сконцентруватися саме на оборонній роботі.

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Також Юрчишин опублікував заяву Забродського:

Михайло Забродський – є народним депутатом України 9 скликання. З 2015 по 2019 роки був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Працював першим заступником керівника антитерористичного центру при СБУ і керівником антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017 рік).

Забродський має звання Герой України.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Михайло Забродський разом із групою експертів опублікував аналітичну записку, в якій узагальнили бойовий досвід ЗСУ з лютого до липня 2022 року. Факти ICTV зібрали головне зі звіту.