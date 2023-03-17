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Факти / Україна / Політика

Генерал Михайло Забродський складає мандат народного депутата

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Генерал Михайло Забродський складає мандат народного депутата
Фото: УНІАН

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про припинення повноважень народного депутата від Європейської Солідарності Михайла Забродського.

Проєкт постанови зареєстрували сьогодні, 17 березня.

За словами нардепа Ярослава Юрчишина, генерал-лейтенант Михайло Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу й особисто головнокомандувачу збройних сили Валерію Залужному. Тому вирішив сконцентруватися саме на оборонній роботі.

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Також Юрчишин опублікував заяву Забродського:

Михайло Забродський – є народним депутатом України 9 скликання. З 2015 по 2019 роки був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Працював першим заступником керівника антитерористичного центру при СБУ і керівником антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017 рік).

Забродський має звання Герой України.

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Нагадаємо, що генерал-лейтенант Михайло Забродський разом із групою експертів опублікував аналітичну записку, в якій узагальнили бойовий досвід ЗСУ з лютого до липня 2022 року. Факти ICTV зібрали головне зі звіту.

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