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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Резніков про розширення НАТО: Балтійське та Чорне стануть внутрішніми морями блоку

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Коли Україна та Швеція стануть членами НАТО, Балтійське та Чорне перетворяться на внутрішні моря військового блоку.

Про це заявив глава Міноборони України Олексій Резніков під час онлайн-виступу на Європейському саміті з оборони та безпеки у Брюсселі.

За його словами, Балтійське море стане “внутрішнім морем НАТО” після вступу Швеції, а Чорне, яке омиває узбережжя України та інших країн, “також перетворюється на море Альянсу”.

– Якщо ми хочемо миру та безпеки для Європи, нам потрібно рухатися вперед. По-перше, НАТО не має альтернативи Україні, – наголосив він.

Резніков упевнений у необхідності розширення інфраструктури безпеки блоку та збільшення масштабів військової промисловості з виробництва боєприпасів та зброї, щоби поповнити європейські запаси після передачі Україні.

Міністр наголосив, що зараз Київ “виконує місію, заради якої створювалося НАТО”, оскільки Україна є “щитом Європи на сході від російської загрози”.

– Проте час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни – це втрати життів, людські страждання. Україна хоче переламати ситуацію на полі бою цього року. Україна вже показала, що перемога можлива, але нам потрібна допомога, – підсумував Резніков.

Днями міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість на 1000% у тому, що Україна вступить до НАТО .

За його словами, Україна зараз має багато натовського озброєння, яким нищить ворога на полі бою, а не тільки на тренувальних полігонах.

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Джерело: El Mundo

Війна в Україні, Міноборони України, НАТО, Олексій Резніков, Україна-НАТО, Чорне море, Швеція
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