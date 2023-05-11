Резніков про розширення НАТО: Балтійське та Чорне стануть внутрішніми морями блоку

Коли Україна та Швеція стануть членами НАТО, Балтійське та Чорне перетворяться на внутрішні моря військового блоку.

Про це заявив глава Міноборони України Олексій Резніков під час онлайн-виступу на Європейському саміті з оборони та безпеки у Брюсселі.

За його словами, Балтійське море стане “внутрішнім морем НАТО” після вступу Швеції, а Чорне, яке омиває узбережжя України та інших країн, “також перетворюється на море Альянсу”.

– Якщо ми хочемо миру та безпеки для Європи, нам потрібно рухатися вперед. По-перше, НАТО не має альтернативи Україні, – наголосив він.

Резніков упевнений у необхідності розширення інфраструктури безпеки блоку та збільшення масштабів військової промисловості з виробництва боєприпасів та зброї, щоби поповнити європейські запаси після передачі Україні.

Міністр наголосив, що зараз Київ “виконує місію, заради якої створювалося НАТО”, оскільки Україна є “щитом Європи на сході від російської загрози”.

– Проте час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни – це втрати життів, людські страждання. Україна хоче переламати ситуацію на полі бою цього року. Україна вже показала, що перемога можлива, але нам потрібна допомога, – підсумував Резніков.

Днями міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість на 1000% у тому, що Україна вступить до НАТО .

За його словами, Україна зараз має багато натовського озброєння, яким нищить ворога на полі бою, а не тільки на тренувальних полігонах.

Джерело: El Mundo

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