Верховна Рада позбавила депутатського мандату Плачкову
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Тетяни Плачкової. За рішення проголосували 283 народних обранці.
Плачкова, яка була обрана до парламенту від забороненої партії Опозиційна платформа – За життя, напередодні сама написала заяву про дострокове складання повноважень депутата.
Причиною вона назвала сімейні обставини, але без уточнень.
Плачкова була серед депутатів ОПЗЖ, які разом із Віктором Медведчуком їздили у Москву у березні 2020 року. Тоді Медведчук зустрічався із диктатором Володимиром Путіним, а парламентарі – з головою російської Думи В’ячеславом Володіним.
У березні 2022 року вона вийшла з фракції ОПЗЖ і приєдналася згодом до депутатської групи Відновлення України.
Депутат із фракції Голос Ярослав Железняк у своєму каналі у Telegram зазначив, що нині у парламенті залишилося 404 депутати – це рекордно низька кількість.
Крім того, на межі розпуску зараз дві депутатські групи – За майбутнє та Відновлення України, у складі яких по 17 мінімально необхідних депутатів.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська