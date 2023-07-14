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Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Верховна Рада позбавила депутатського мандату Плачкову

Тетяна Плачкова
Фото: УНІАН

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Тетяни Плачкової. За рішення проголосували 283 народних обранці.

Плачкова, яка була обрана до парламенту від забороненої партії Опозиційна платформа – За життя, напередодні сама написала заяву про дострокове складання повноважень депутата.

Причиною вона назвала сімейні обставини, але без уточнень.

Плачкова була серед депутатів ОПЗЖ, які разом із Віктором Медведчуком їздили у Москву у березні 2020 року. Тоді Медведчук зустрічався із диктатором Володимиром Путіним, а парламентарі – з головою російської Думи В’ячеславом Володіним.

У березні 2022 року вона вийшла з фракції ОПЗЖ і приєдналася згодом до депутатської групи Відновлення України.

Депутат із фракції Голос Ярослав Железняк у своєму каналі у Telegram зазначив, що нині у парламенті залишилося 404 депутати – це рекордно низька кількість.

Крім того, на межі розпуску зараз дві депутатські групи – За майбутнє та Відновлення України, у складі яких по 17 мінімально необхідних депутатів.

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Верховна Рада, Депутати Верховної Ради, Народний депутат, опзж
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