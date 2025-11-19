Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада підтримала рішення про виклик прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та двох членів уряду на терміновий звіт.

За відповідну постанову проголосували 200 народних депутатів.

Кого викликали у Верховну Раду 19 листопада

Парламент просить прибути до сесійної зали прем’єрку Юлію Свириденко, міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук.

Депутати наголошували, що участь урядовців у парламентському контролі прямо передбачена регламентом і Рада має право заслухати їхній звіт.

Під час обговорення частина нардепів висловила сумніви, чи перебувають Галущенко та Гринчук зараз в Україні, чи вони можуть бути за кордоном.

Ні міністри, ні прем’єрка публічно цю інформацію не коментували та на рішення Ради поки не реагували.

Окремо депутати ухвалили рішення запросити до парламенту секретаря Ради нацбезпеки й оборони Рустема Умєрова.

Його виклик підтримали 155 народних обранців.

Зауважимо, що сьогодні Рада планує розглянути відставки Галущенка та Гринчук.

Після перерви Руслан Стефанчук заявив, що замість Свириденко на засідання ВР прийде віцепрем’єр Тарас Качка, оскільки чиновниця наразі на переговорах з МВФ.

Нагадаємо, 18 листопада на пленарному засіданні парламент мав розглянути постанови про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Проте через блокування трибуни питання не винесли на голосування.

Після оголошення перерви голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зібрав лідерів фракцій на погоджувальну раду для подальших консультацій.

Перед тим, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що ці міністри мають скласти повноваження, оскільки фігурують у справі, яку ведуть НАБУ та САП щодо можливих зловживань у НАЕК Енергоатом.

