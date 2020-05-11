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Факти / Україна / Суспільство

Де відпочити у Києві після карантину: відкриється ВДНГ, парки та сквери

Національний комплекс Експоцентр України разом з парками та скверами Києва виходить з карантину одним із перших. Проект Літо на ВДНГ стартує 12 травня.

Зокрема, на першому етапі працюватимуть:

  • велопрокат та прокат роликів;
  • контактний зоопарк;
  • трек керованих автомоделей;
  • кінний клуб;
  • вікритий майданчик для дозвілля Пікнік Сад;
  • унікальна виставка просто неба Живі дракони та Чарівні дерева.

Окрім того, на території Еспоцентру будуть доступні для відвідувачів зони фудкортів та літні майданчики ресторанів.

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Водночас усі локації та активності працюватимуть з дотриманням правил безпеки – масковий режим, соціальна дистанція, регулярна санітарна обробка контактних поверхонь.

На наступних етапах виходу з карантину на ВДНГ планують відкрити: дитячий смартмайданчик Лемурашник, тропічну ферму Планета Метеликів, басейн Pirs39, прокат індивідуального електротранспорту, дитячі зони розваг, пейнтбольний майданчик, центр сімейного дозвілля Teleport360, Сад Гамаків, Поляну ВДНГ і зони BBQ.

З 12 травня кияни також можуть відпочивати у парках і скверах (групами не більше двох осіб або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей), а також відвідувати автокінотеатри. На винос працюватимуть кафе та ресторани, а також МАФи – з забороною споживання їжі і напоїв на місці.

Нагадаємо, з 12 травня Київ розпочне план поетапного виходу з карантину з урахуванням епідситуації. Ми розповідали детально, що відкриють у столиці.

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