На коронавірус в Івано-Франківську повторно захворіли кілька людей

У кількох людей в Івано-Франківську, які перехворіли на коронавірус, ПЛР-тестування підтвердило повторне зараження Covid-19, повідомив мер міста Руслан Марцінків.

– Є інформація, що кілька людей повторно захворіли на коронавірус. Вони вже одужали, а тепер повторно мають підтверджені ПЛР-реакції, – зазначив чиновник.

Інших подробиць він не повідомив.

За його даними, з початку епідемії в Івано-Франківську зафіксовано 356 випадків коронавірусу, з яких 28 летальних, ще по двом померлим очікуються результати тестування.

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Марцінків розповів також, що 133 пацієнта вже одужали.

Нагадаємо, у травні в Івано-Франківську від коронавірусу помер лікар-онкохірург Ігор Закала, а також головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк.

Джерело: Руслан Марцінків