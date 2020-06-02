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Факти / Україна / Суспільство

Послаблення карантину у церквах: кількість вірян можуть збільшити

Глави церков представили уряду свої пропозиції щодо послаблення карантинних обмежень у храмах. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зі свого боку погодився, що треба переглянути питання про збільшення кількості вірян під час богослужінь.

Водночас глава уряду на зустрічі з представниками релігійних конфесій наголосив, що в Україні поки немає від’ємної динаміки захворюваності на коронавірус, тому треба дотримуватись заходів безпеки.

За його словами, умови карантину пом’якшуватимуться в залежності саме від цього показника.

– Уряд прагне створити всі можливі у теперішніх обставинах умови для якнайповнішого здійснення відповідних обрядів та богослужінь, – запевнив Шмигаль.

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У храмах Православної церкви України з 22 травня діють правила так званого адаптивного карантину.

Зокрема, богослужіння відновлено за умови дотриманням заходів безпеки:

  • не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі;
  • перед походом у церкву треба виміряти температуру;
  • заходити можна тільки в масках;
  • на вході мають бути дезінфікуючі засоби;
  • біля ікон можна лише вклонятися, в жодному разі не цілувати;
  • якщо храм заповнений, інші можуть брати участь у богослужінні на вулиці.

Поминальні дні після Великодня цього року перенесли на 6 червня – Троїцьку батьківську суботу.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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