Українська компанія постачатиме автомобілі для армії США

Українська компанія АвтоКрАЗ підписала контракт на постачання армії Сполучених Штатів Америки вантажних автомобілів та запчастин до них.

Контракт укладено на три роки та передбачає постачання до американської армії автівок для перевезення персоналу, безбортових вантажних машин, а також пального та автоцистерн.

З боку США контракт підписала компанія US21, яка є провідним постачальником інтегрованих продуктів, послуг і логістики для Міноборони Сполучених штатів, а також органів національної безпеки.

У АвтоКрАз заявили, що пишаються тим, що змогли зробити свій внесок у розвиток американської армії та підтримку міжнародної безпеки.

Сучасна українська техніка

12 травня вітчизняні розробники представили іноземним військовим дипломатам свої сучасні розробки, зокрема вертоліт Джміль, броньовані машини Козак та ударний безпілотник Грім.

Українською оборонною продукцією зацікавились у Саудівській Аравії, незабаром туди відправлять 60 машин Козак.

Джерело: АвтоКрАз

Фото: АвтоКрАз