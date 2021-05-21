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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Кличко назвав дату завершення навчання у школах Києва

Віталій Кличко

Навчальний рік у школах Києва завершиться 28 травня, і влітку його не продовжуватимуть. Таке рішення ухвалив департамент освіти КМДА.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

Він також повідомив, що розроблено рекомендації щодо проведення останніх дзвінків та випускних.

– Вони відбудуться, але з дотриманням протиепідемічних заходів. Це і дистанція, і маски, і проведення заходів не в приміщеннях. Також на них обмежать доступ батьків, – наголосив Кличко.

 

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