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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Підтоплені будинки та байдарки на вулицях – наслідки злив у Дніпрі

Підтоплені будинки та байдарки на вулицях – наслідки злив у Дніпрі

У Дніпрі через інтенсивні зливи сильно піднявся рівень води, подекуди містяни пересуваються вулицями на байдарках.

Дощить у місті вже кілька днів поспіль, наразі у Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах вода піднялась до 35 см.

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2 червня на вулицях Старокозацькій та Воскресенській не витримав та провалився асфальт, глибина провалля сягає 40 см.

За інформацією ДСНС, підтоплено 90 приватних житлових будинків та 151 домогосподарство.

Служба також повідомляє, що внаслідок підтоплень ніхто не постраждав. Працівники ДСНС відкачали вже понад 42 тис. кубометрів води та звільнили дві автівки.

Погода влітку 2021

За прогнозами синоптиків, погода в червні буде досить мінливою. Очікується різке потепління з 6 числа, а у 16-17 числах можливе знову похолодання.

У липні можна очікувати значну кількість опадів, синоптики повідомляють про дощі та справжні бурі. У другий місяць літа може випасти до 50 мм дощу, що є дуже нехарактерним для цього періоду.

У серпні погода буде традиційно спекотною, стовпчик термометра підніметься до +35, а щоб дізнатись більш детальний прогноз погоди на літо, дивіться матеріал Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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