Карантин в Україні: які області перебувають у червоній, помаранчевій та жовтій зонах

Станом на 6 червня у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки перебувають усі області України.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають 13 областей.

Це Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області України.

Інші регіони також прагнуть покращити свої показники поширюваності Covid-19 та статистику захворюваності.

Проте наразі жоден регіон України не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій карантинній зоні.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.