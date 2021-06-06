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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Усі області у жовтій: в Україні оновили зони карантину

коронавірус

Станом на 6 червня у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки перебувають усі області України.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають 13 областей.

Це Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області України.

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Інші регіони також прагнуть покращити свої показники поширюваності Covid-19 та статистику захворюваності.

Проте наразі жоден регіон України не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій карантинній зоні.

Карантин в Україні: які області перебувають у червоній, помаранчевій та жовтій зонах

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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