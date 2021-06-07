Україна може втратити мільйони гектарів земель через застарілі технології – Лещенко

У південних областях України землеробство стає все більш ризикованим, а 6 млн га земель вже потребують консервації, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко на форумі Україна 30. Екологія.

За словами Лещенка, у зоні ризикованого землеробства перебувають дві третини українських земель, особливо багато таких територій на півдні.

Також Лещенко наголосив, що якщо не відбудеться переоснащення та не буде відповідної реакції на ці екологічні проблеми, Україна поступово втрачатиме свої лідерські позиції у сільському господарстві.

Міністр також повідомив, що критичними для українського землеробства завжди стають липень та серпень, а також нагадав, що минулого року у деяких регіонах не було жодних опадів чотири місяці.

Для того, щоб усунути проблему, потрібно дбайливо ставитись до використання земель, а аграріям рекомендовано перейти від класичної технології оранки до Mini-Till та Strip-Till.

– Це енергозберігаючі технології, які передбачають мінімальне проходження по полю, зосередження біоти в грунті, збереження залишків на полях, а також зменшення витрат палива і хімічних препаратів на 30%. Аграрії, які не підлаштуються під сучасні технології обробки, стають неконкурентним, – додав політик.

Наприклад технологія обробки Strip-Till передбачає орання грунту на глибину до 15 см з одночасним поливом в зоні ряду, яка дає змогу залишити недоторканими міжряддя.

А Mini-Till передбачає одночасне збирання врожаю та подрібнення рослинних залишків.

Також Лещенко наголосив на тому, що наразі в Україні немає чіткого та робочого механізму консервації виснажених земель, що може також призвести до втрати їх родючості.

– У нашому законопроекті №2194 він прописаний, і в найближчі три місяці Кабінет міністрів України ухвалить відповідну постанову. Відбуватиметься консервація землі на основі аналізу грунтів, супутникового моніторингу. Вся інформація буде відображатися в нашому геопорталі відкритих даних, – повідомив міністр.

Заборона пластикових пакетів

Ще одним кроком до збереження екології став закон про заборону продажу в Україні пластикових пакетів.

Його 7 червня підписав президент Володимир Зеленський, а деталі про текст та значення закону можна дізнатись на сайті Фактів ICTV.