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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Україна може втратити мільйони гектарів земель через застарілі технології – Лещенко

Роман Лещенко

У південних областях України землеробство стає все більш ризикованим, а 6 млн га земель вже потребують консервації, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко на форумі Україна 30. Екологія.

За словами Лещенка, у зоні ризикованого землеробства перебувають дві третини українських земель, особливо багато таких територій на півдні.

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Також Лещенко наголосив, що якщо не відбудеться переоснащення та не буде відповідної реакції на ці екологічні проблеми, Україна поступово втрачатиме свої лідерські позиції у сільському господарстві.

Міністр також повідомив, що критичними для українського землеробства завжди стають липень та серпень, а також нагадав, що минулого року у деяких регіонах не було жодних опадів чотири місяці.

Для того, щоб усунути проблему, потрібно дбайливо ставитись до використання земель, а аграріям рекомендовано перейти від класичної технології оранки до Mini-Till та Strip-Till.

– Це енергозберігаючі технології, які передбачають мінімальне проходження по полю, зосередження біоти в грунті, збереження залишків на полях, а також зменшення витрат палива і хімічних препаратів на 30%. Аграрії, які не підлаштуються під сучасні технології обробки, стають неконкурентним, – додав політик.

Наприклад технологія обробки Strip-Till передбачає орання грунту на глибину до 15 см з одночасним поливом в зоні ряду, яка дає змогу залишити недоторканими міжряддя.

А Mini-Till передбачає одночасне збирання врожаю та подрібнення рослинних залишків.

Також Лещенко наголосив на тому, що наразі в Україні немає чіткого та робочого механізму консервації виснажених земель, що може також призвести до втрати їх родючості.

– У нашому законопроекті №2194 він прописаний, і в найближчі три місяці Кабінет міністрів України ухвалить відповідну постанову. Відбуватиметься консервація землі на основі аналізу грунтів, супутникового моніторингу. Вся інформація буде відображатися в нашому геопорталі відкритих даних, – повідомив міністр.

Заборона пластикових пакетів

Ще одним кроком до збереження екології став закон про заборону продажу в Україні пластикових пакетів.

Його 7 червня підписав президент Володимир Зеленський, а деталі про текст та значення закону можна дізнатись на сайті Фактів ICTV.

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