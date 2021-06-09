У рейтинг кращих університетів світу потрапили вісім українських – список

Вісім українських вищих навчальних закладів потрапили до рейтингу кращих університетів світу QS World University Rankings.

Оцінювали їх за шістьома головними параметрами, серед яких академічна репутація, репутація роботодавця, співвідношення викладачів і студентів, цитування робіт на факультеті, співвідношення міжнародних викладачів, співвідношення іноземних студентів.

Загалом до рейтингу потрапили 1,3 тис. ВНЗ. Найвищу позицію серед українських посів Харківський національний університет імені Каразіна, який розмістився в діапазоні 511-520 місць.

Також у рейтинг потрапили такі українські ВНЗ:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 601-650 місця;

Харківський політехнічний інститут – 651-700 місця;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 701-750 місця;

Сумський державний університет – 701-750 місця;

Львівська політехніка – 801-1000 місця;

Києво-Могилянська академія – 1001-1200 місця.

Львівський національний університет імені Франка – 1001-1200 місця.

Найкращим університетом у світі вже кілька років поспіль визнають Массачусетський технологічний інститут (MIT), який отримує найвищі бали за результати досліджень та показник працевлаштування.

Куди вступити в Україні

Випускники 11 класу мають можливість вступити до вищих або середніх спеціальних навчальних закладів.

Однак, щоб вчитися на бажаній спеціальності, необхідно скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та набрати потрібну кількість балів. Куди вступити після 11 класу в Україні – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: QS World University Rankings