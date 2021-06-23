Книжковий Арсенал 2021: програма, новинки та квитки

У Києві стартує десятий ювілейний міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал, який триватиме з 23 до 27 червня.
Загалом в рамках фестивалю представлені 180 видавництв, а на відвідувачів чекає понад 250 івентів.
Однак через пандемію коронавірусу кількість квитків обмежена. Їх можна придбати лише онлайн, і лише на певні часові проміжки.
Заради безпеки дитячу зону облаштували на свіжому повітрі.
Відвідувачів фестивалю просять перебувати в масках, дотримуватись соціальної дистанції, дезінфікувати руки та уникати скупчень людей.
23 червня заплановані 30 івентів, зокрема відкриття фестивалю:
- 15.30 – програма з книжкового дизайну, присвячена Георгію Нарбуту і творенню українського бренда.
- 15.00 – зустріч з нагоди 20-річчя візиту Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну та презентація його книжок.
- 15.30 – круглий стіл Роль ветеранської літератури у протидії смисловій війні РФ проти України.
- 17.30 – церемонія відкриття фестивалю та нагородження переможців конкурсу Найкращий книжковий дизайн-2021.
- 19.00 – презентація книжки Великий президент маленької країни. Історія Далі Грибаускайте за участі автора Дайви Ульбінайте, глави Литви Далі Грибаускайте та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
- 20.00 – подія Письменницької програми Сергія Жадана – концерт українсько-німецької дружби Співочі.
Серед незвичайних новинок – інсталяція #Ти_автор, яка дозволяє відвідувачам написати власну книжку.
Заздалегідь було створено три оповідання, які мають 48 закінчень. Відвідувач може самостійно будувати сюжет та перебіг подій. Висота інсталяції – близько 3 метрів.
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