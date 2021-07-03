Віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна і уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко вимагають змінити форму для жінок-військових.

Про це йдеться у їхній спільній заяві до очільника Міноборони Андрія Тарана. Зокрема, вони вимагають:

замінити взуття на підборах на комфортне взуття для участі у параді до Дня Незалежності та на відповідних тренуваннях;

разом з жінками-військовими та ветеранами внести зміни до моделей взуття та одягу на ті, в яких буде зручно;

керівники урочистих заходів до Дня Незалежності повинні забезпечити дотримання прав жінок та чоловіків і сформувати змішані коробки військових, до яких входять як жінки, так і чоловіки;

міністру оборони визначити радника з гендерних питань;

провести опитування жінок сектору безпеки і оборони щодо задоволеності створеними умовами для служби, включаючи форменний одяг.

У звернені зазначають, що взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів, а пруський крок на параді у такому взутті – це навмисно заподіяна шкода здоров’ю військових. Тому їхній одяг повинен відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфорт кожної людини.

2 липня у Міністерстві оборони розгорівся скандал, пов’язаний з жіночими підборами у ЗСУ. Відомство опублікувало фотографію з репетиції до параду на День Незалежності, де курсантки крокують у військовій коробці в туфлях на каблуках.

Знімок викликав шквал критики, а Міноборони звинуватили у сексизмі, нерівності в ЗСУ та неповазі до жінок-військовослужбовців.