Раді рекомендують ухвалити закон про великий Державний Герб України

14 липня профільний Комітет запропонував Верховні Раді ухвалити закон про великий Державний Герб України.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроект №5712 про великий герб.

Відповідне рішення підтримали 17 членів комітету на засіданні в середу.

– Безперечно, ми всі свідомі того, що основним гербом України залишається тризуб – малий герб України, – заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

На його думку, це найлаконічніший та найкращий у світі державний герб.

Згідно з Конституцією України, великий державний герб встановлюється з урахуванням малого герба та герба Війська Запорізького.

Його повинні затвердити не менше ніж двома третинами від конституційного складу Верховної Ради.

Головний елемент великого державного герба України – це знак Княжої держави Володимира Великого.

Історія великого Державного Герба України

У лютому 1992 року Верховна Рада затвердила постановою малий державний герб України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті.

Щодо великого герба, то проводили вже декілька конкурсів. Однак вони виявлялися безрезультатними.

У 2020 році Мінкульт проводив конкурс, де мали обрати найкращий ескіз великого державного герба України.

Уже в листопаді минулого року Оргкомітет з підготовки та проведення конкурсу на великий герб обрав найкращий ескіз.

Перемогу отримала робота співавтора малого герба Олександра Кохана.

На ескізі з лівого боку зображена фігура архангела Михаїла (представляє центральну Україну), а з правого боку – фігура Лева (символ ЗУНР у 1918 році).

Між цим фігурами розташоване зображення сучасного малого герба на синьому щиті.

Також у верхній частині ескізу знаходиться хоругва, на якій зображено козака з мушкетом (представляє південну і південно-східну Україну).

У грудні Окружний адмінсуд Києва оскаржив результат конкурсу на найкращий ескіз великого герба.

28 червня 2021 року Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №5712 про великий герб України як невідкладний.

Наступного дня, 29 червня, на парламентському сайті з’явився текст цього документу.

За включення законопроекту Про великий державний герб України до порядку денного на 14 липня проголосували 243 нардепи.