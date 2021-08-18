Вівторок 24 серпня проголошено вихідним для більшості українців у зв’язку зі святкуванням важливого національного свята – Дня Незалежності України.

Вихідним також буде понеділок 23 серпня, тож у роботі деяких установ відбуватимуться певні зміни.

Щоб ви могли вчасно відправити або забрати важливі посилки чи отримати пенсію, Факти ICTV готові розповісти вам про графік роботи Укрпошти на День Незалежності 2021.

Графік роботи Укрпошти на День Незалежності України:

21 серпня, субота – відділення працюють за звичайним графіком суботи;

22 серпня, неділя – відділення працюють за звичайним графіком неділі;

23 серпня, понеділок – відділення працюватимуть за звичайним графіком понеділка;

24 серпня, вівторок – працюватимуть лише чергові відділення.

Кожне чергове відділення надаватиме послуги за власним графіком, перелік відділень, які працюватимуть 24 серпня та їх розклад можна побачити в документі:

Графік Роботи 24 Серпня by Софія Зінов’єва on Scribd

Також перевірити потрібне вам відділення можна за посиланням.

У графіку Нової пошти також відбудуться зміни в роботі. Вони торкатимуться не лише 24, а й 23 серпня.

Детальний графік роботи Нової пошти на День Незалежності 2021 дивіться в матеріалі Фактів ICTV.