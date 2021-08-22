24 серпня у столиці України організовують масштабний військовий парад на честь Дня Незалежності. Тому місцева влада передбачила перекриття вулиць у Києві та обмеження руху транспорту.

Основні заходи мають відбутися у самому центрі міста – на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також на Трухановому острові.

Як перекриють дороги у Києві 24 серпня, та на яких вулицях обежать рух транспорту – у матеріалі Фактів ICTV.

Перекриття вулиць у Києві на День Незалежності

Із 6.00 до 8.00 обмежать рух на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича.

6.00-12.00 – на вул. Великій Васильківській (від Либідської площі до Хрещатика).

6.00-16.00 можливе перекриття руху на вул. Хрещатик, Михайлівській (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Грушевського, Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

Парад до Дня Незалежності України відбуватиметься за участі військової авіації, озброєння, техніки та безпосередньо військових.

18, 20 та 22 серпня у Києві проходять три головні репетиції. Під час них також обмежуватимуть рух транспорту орієнтовно з 15.30 до 1.15.

Факти ICTV пропонують переглянути афішу параду у Києві до Дня Незалежності, щоб знати, на яких локаціях відбуватиметься урочистий захід та що покажуть на ньому.