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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Обмеження руху транспорту у Києві на День Незалежності: які вулиці перекриють

Київ

24 серпня у столиці України організовують масштабний військовий парад на честь Дня Незалежності. Тому місцева влада передбачила перекриття вулиць у Києві та обмеження руху транспорту.

Основні заходи мають відбутися у самому центрі міста – на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також на Трухановому острові.

Як перекриють дороги у Києві 24 серпня, та на яких вулицях обежать рух транспорту – у матеріалі Фактів ICTV.

Перекриття вулиць у Києві на День Незалежності

Із 6.00 до 8.00 обмежать рух на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича.

6.00-12.00 – на вул. Великій Васильківській (від Либідської площі до Хрещатика).

6.00-16.00 можливе перекриття руху на вул. Хрещатик, Михайлівській (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Грушевського, Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

обмеження руху транспорту у Києві на день незалежності

Парад до Дня Незалежності України відбуватиметься за участі військової авіації, озброєння, техніки та безпосередньо військових.

18, 20 та 22 серпня у Києві проходять три головні репетиції. Під час них також обмежуватимуть рух транспорту орієнтовно з 15.30 до 1.15.

Факти ICTV пропонують переглянути афішу параду у Києві до Дня Незалежності, щоб знати, на яких локаціях відбуватиметься урочистий захід та що покажуть на ньому.

Фото: Depositphotos

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