Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляв про бажання ще раз приїхати в Україну, проте візит відбудеться вже не у цьому році.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.

– Я не сумніваюся, що президент Байден приїде до Києва. Але цей візит буде не в цьому році, дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік, – сказав Кулеба.

Політик наголосив, що до наступного приїзду президента США в Україну сторони вживатимуть заходів для реалізації обговорених домовленостей, яких досягнули під час візиту Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки.

2 вересня відбулася зустріч президентів Зеленського та Байдена, під час якої сторони наодинці обговорили в Овальному кабінету Білого дому низку питань.

Глави української та американської держав говорили про безпекові питання, членство у НАТО, війну на сході України та проект Росії Північний потік-2. За підсумками зустрічі Зеленський та Байден оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства між Україною та США.