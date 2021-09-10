У п’ятницю, 10 вересня, погода в Україні буде сонячною і теплою. Однак у більшості областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних областях України, а також у Полтавській, Вінницькій, Донецькій та Дніпропетровській.

Рятувальники рекомендують бути максимально обережними під час перебування у зоні дії погодних явищ.

Сьогодні на всій території України вдень стовпчики термометрів піднімуться вище +20. Вночі та вранці заморозків не передбачається.

За прогнозами синоптиків, найтепліше буде на півдні, температура повітря сягне позначки +26.

Також погода в Україні на вихідні – 11 та 12 вересня – очікується сонячна, без опадів завдяки антициклону Hermelinde.

Загалом зараз в Україні перше бабине літо. Воно зазвичай триває з кінця серпня до, приблизно, 11 вересня, зазначають синоптики.