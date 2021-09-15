Служба безпеки України припинила діяльність двох нелегальних кол-центрів на Сумщині, які шахрайським шляхом вивідували у людей інформацію про їхні банківські рахунки.

Потім злочинці знімали з вкрадених рахунків гроші, а частину з них відправляли місцевому кримінальному авторитету.

За інформацією слідства, у підпільних кол-центрах працювали майже 70 осіб, а щоб дізнатись контакти потенційних жертв, зловмисники придбали бази даних банків.

СБУ викрила нелегальні кол-центри, які крали гроші з рахунків українців / 2 фотографии

Точна сума нелегального доходу ділків невідома, але за даними СБУ, йдеться про десятки мільйонів гривень.

Щоб отримати дані карток, шахраї представлялися співробітниками банку і говорили, що проводять телефонне опитування чи пропонували нову банківську послугу.

Таким чином вони входили в довіру до людей і отримували від них конфіденційну інформацію.

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Частину вкрадених грошей зловмисники віддавали на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета Льори Сумського.

Він втік з території України та переховується від правоохоронних органів за кордоном.

Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають відповідні слідчі дії.