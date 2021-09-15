СБУ викрила нелегальні кол-центри, які крали гроші з рахунків українців

Служба безпеки України припинила діяльність двох нелегальних кол-центрів на Сумщині, які шахрайським шляхом вивідували у людей інформацію про їхні банківські рахунки.
Потім злочинці знімали з вкрадених рахунків гроші, а частину з них відправляли місцевому кримінальному авторитету.
За інформацією слідства, у підпільних кол-центрах працювали майже 70 осіб, а щоб дізнатись контакти потенційних жертв, зловмисники придбали бази даних банків.
Точна сума нелегального доходу ділків невідома, але за даними СБУ, йдеться про десятки мільйонів гривень.
Щоб отримати дані карток, шахраї представлялися співробітниками банку і говорили, що проводять телефонне опитування чи пропонували нову банківську послугу.
Таким чином вони входили в довіру до людей і отримували від них конфіденційну інформацію.
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Частину вкрадених грошей зловмисники віддавали на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета Льори Сумського.
Він втік з території України та переховується від правоохоронних органів за кордоном.
Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають відповідні слідчі дії.