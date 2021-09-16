Україна веде переговори про виробництво Covid-вакцин за технологією мРНК – Ляшко

Україна веде переговори щодо виробництва мРНК-вакцин від Covid-19. Їх можуть виробляти в Харкові.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з телеканалів.

– Коли ми говоримо про виробництво імунобіологічних препаратів – так, сьогодні ми бачимо, що вже є певні результати локалізації виробництва від компанії Лекхім в Харкові, – сказав Ляшко.

Він додав, що є угоди на локалізацію виробництва інших вакцин. Зараз представники МОЗ ведуть переговори про випуск мРНК-вакцини в Україні.

– До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити, – зазначив міністр.

Зазначимо, мРНК-вакцинами є препарати Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, в серпні глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні планують створити біокластер, в якому буде відбуватися виготовлення вакцин і тест-систем для діагностики інфекційних хвороб.

Зараз вакцини від інфекційних хвороб, зокрема від коронавірусу, Україна закуповує в інших державах. Через це вона залежить від постачання цих препаратів, що може впливати на проведення кампаній щеплення.