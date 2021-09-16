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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Україна веде переговори про виробництво Covid-вакцин за технологією мРНК – Ляшко

Виктор Ляшко

Україна веде переговори щодо виробництва мРНК-вакцин від Covid-19. Їх можуть виробляти в Харкові. 

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з телеканалів. 

– Коли ми говоримо про виробництво імунобіологічних препаратів – так, сьогодні ми бачимо, що вже є певні результати локалізації виробництва від компанії Лекхім в Харкові, – сказав Ляшко.

Він додав, що є угоди на локалізацію виробництва інших вакцин. Зараз представники МОЗ ведуть переговори про випуск мРНК-вакцини в Україні.  

– До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити, – зазначив міністр. 

Зазначимо, мРНК-вакцинами є препарати Pfizer і Moderna. 

Нагадаємо, в серпні глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні планують створити біокластер, в якому буде відбуватися виготовлення вакцин і тест-систем для діагностики інфекційних хвороб.

Зараз вакцини від інфекційних хвороб, зокрема від коронавірусу, Україна закуповує в інших державах. Через це вона залежить від постачання цих препаратів, що може впливати на проведення кампаній щеплення.

Джерело: 24 канал

Фото: УНІАН

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