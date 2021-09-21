Кабінет міністрів України пропонує спрямувати в 2022 році 22 млрд грн на боротьбу з пандемією Covid-19.
Про це повідомив сьогодні під час презентації держбюджету на 2022 рік у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, наступного року з державного бюджету планується виділити на боротьбу з коронавірусом на 5 млрд грн більше, ніж у поточному.
Загалом же обсяг коштів, який виділяється за програмою медичних гарантій (куди входить і Covid-пакет), у 2022 році зросте на 34 млрд грн.
– У 2022 році безпрецедентно зростає обсяг коштів за програмою медичних гарантій – на 34 млрд грн, до 158 млрд грн. На боротьбу з Covid-19 планується спрямувати орієнтовний ресурс у 22 млрд грн, що на 5 млрд грн більше, ніж цього року, – зазначив Марченко.
Він уточнив, що на систему громадського здоров’я та закупівлю вакцин проти коронавірусу для українців у держбюджеті-2022 передбачили 6 млрд грн.
Загалом же Кабмін пропонує закласти у проекті держбюджету на 2022 рік 192,5 млрд грн на сектор охорони здоров’я. Ці кошти будуть спрямовані: на надання високоспеціалізованої медичної допомоги та закупівлю ліків; громадське здоров’я та закупівлю вакцин; медичне обладнання; трансплантацію та лікування за кордоном тощо.
Марченко наголосив, що половина всіх видатків держбюджету-2022 припадають на охорону здоров’я (13,1%), соціальний захист (22,3%) та освіту (12,7%). Далі йде сектор оборони та громадського порядку (21,1%).
Законопроект про держбюджет України на 2022 рік Кабінет міністрів схвалив 15 вересня. Вперше цей документ було розроблено на основі трирічної бюджетної декларації, затвердженої на 2022-2024 роки.
Серед пріоритетних сфер фінансування в Кабміні визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.
Зростання реального ВВП України закладається на рівні 3,8%, а рівень інфляції, за прогнозами, складе 6,2%.
Курс національної валюти прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.
Середньомісячна заробітна плата наступного року складе 15 258 грн, а мінімальна до кінця року повинна підвищитися до 6 700 грн.
Про ключові показники, які закладає уряд у держбюджет-2022, читайте в матеріалі.