Погода на 11 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 11 жовтня буде дуже сонячною, однак не теплою. Місцеві мешканці відчують незначне похолодання після вихідних 9-10 жовтня.

За даними Укргідрометцентру, може бути вітряно. Швидкість вітру сягатиме близько 3-8 м/с, тож синоптики радять українцям тепло вдягатися.

Протягом дня температура в Україні переважно сягатиме від +10 до 13 градусів за Цельсієм. На півдні стовпчики термометра показуватимуть від +13 до +14, на сході – від +12 до +14, у центрі – від +12 до +14, на півночі – від +11 до +13, на заході – від +10 до +13.

Найтепліша погода очікується у східних та південних областях – у цих місцевостях температура сягатиме від +13 до +16.

Однак найхолодніші погодні умови – у західних областях України. Синоптики радять жителям Ужгорода, Мукачево, Львова, Тернополя, Чернівців та Івано-Франківська одягатися якомога тепліше.

У Києві очікується сонячна погода, може бути трохи вітряно. За даними Укргідрометцентру, вдень та вночі опадів не буде.

Стовпчики термометра у столиці вдень показуватимуть переважно від +11 до +14, а вночі температура опуститься до +1 градуса за Цельсієм.