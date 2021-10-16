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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Поліція відкрила три провадження проти лікарів через підроблені Covid-документи – Ляшко

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Прокуратура відкрила три кримінальні провадження проти лікарів через підроблення Covid-документів. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, випадки шахрайства з такими документами стаються. Однак міністр наголосив, що з цим необхідно боротися.

Ляшко розповів, що Національна поліція та Служба безпеки України виявляють факти, коли шахраї використовують печатки, бланки закладу та видають фальшиві папери.

– Одразу розпочинають кримінальні справи, лікарів відсторонюють від роботи. Є вже факти звільнення, – розповів очільник МОЗ України.

За словами міністра, факти недоброчесності є й серед медичних працівників. Однак таких лікарів відсторонюють від роботи або взагалі звільняють.

За його словами, він знає про три випадки, через які розпочали кримінальне провадження, а головний лікар ухвалював рішення про відсторонення з посади медика, який сприяв підроблюванню документів.

Штрафи за фальшиві Covid-сертифікати

Кабінет міністрів має намір посилити відповідальність за підроблення сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд пропонує штраф у розмірі від 170 тис. грн або тюремне ув’язнення терміном до трьох років.

Відповідальність за підроблення Covid-документів планують запровадити як проти людей, які використовують фальшиві документи, так і медичних працівників, які вносять неправдиву інформацію про імунізацію.

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Фото: Віктор Ляшко

Джерело: Радіо Свобода

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