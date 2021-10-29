У районі сховищ відходів МГЗ зросла смертність від раку

У районах, що прилягають до сховищ відходів виробництва Миколаївського глиноземного заводу (червоного шламу), значно збільшилася смертність від раку.

Про це йдеться у статті МГЗ проти постраждалих: чи виграють миколаївці битву за своє здоров’я.

У Вітовському районі Миколаївської області протягом 2011-2019 років кількість померлих від раку ротоглотки збільшилася у понад тричі. Водночас у всій Миколаївській області за останнє десятиліття ці цифри не змінилися.

— Такі ж жахливі дані виявилися щодо онкозахворювань ротової порожнини: у Вітовському районі смертність збільшилася на 259%, у Миколаївській області – впала на 36,1%, в Україні – впала на 10,5%, – йдеться у матеріалі.

Також наводиться інформація загалом за кількістю смертей від раку в районі шламосховищ МГЗ: за 2011-2019 роки їх побільшало на 38,6%. Натомість у Миколаївській області за 2011-2020 роки смертність населення від раку впала на 30%.

Раніше експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції виявила низку небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які негативно впливають на навколишнє природне середовище, життя та здоров’я людини.

У червоному шламі виявили миш’як, кадмій, ртуть, свинець, елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, залізо, магній, сірку, стибіум, станам, ванадій, стронцій та силіцій, які становлять найбільшу небезпеку для людей.

Наприкінці 2019 року місцеві жителі ініціювали створення громадської організації Стоп Шлам. У травні поточного року постраждалі від дій МГЗ довели в суді першої інстанції, що діяльність підприємства, а саме складування понад 47 млн тонн токсичного червоного шламу, завдає непоправної шкоди екології регіону.