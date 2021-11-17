З усіма необхідними документами потрібно звернутися до відділення Ощадбанку та написати заяву на оформлення Картки киянина.

Якщо вона оформлюється вперше, то під час її випуску Ощадбанк передасть копії документів про право на пільгу до управління соціального захисту районної державної адміністрації за місцем реєстрації.

До метрополітену необхідно звернутися особисто. Зробити це можна на станціях метро: Політехнічний інститут, Дорогожичі, Майдан Незалежності та Дарниця.