Перевірте, хто може отримати картку
Картку киянина видають за зверненням громадян, які:
- мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації згідно з актами Київської міської ради та КМДА;
- є внутрішньо переміщеними особами;
- зареєстровані у місті Києві;
- здійснюють трудову діяльність у місті Києві згідно з законодавством України;
- отримують повну загальну середню, професійну та вищу освіту в Києві, а також є батьками (опікунами) дітей, які отримують освіту в Києві.
Якщо ви належите до однієї з цих груп, то ви маєте право безкоштовно оформити Картку киянина.
Оберіть відділення Ощадбанку
Картку киянина за зверненнями громадян реєструє Ощадбанк.
Щоб отримати Картку киянина, необхідно попередньо зателефонувати на гарячу лінію Ощадбанку та звернутись до будь-якого відділення у Києві з пакетом документів.
Телефон гарячої лінії Ощадбанку: 0-800-210-800
Підготуйте необхідні документи
Для оформлення Картки киянина вам необхідні:
- паспорт громадянина України або документ, який його замінює;
- ідентифікаційний код;
- документи, що підтверджують право на отримання Картки киянина (учнівський чи студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);
- посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (за наявності);
- довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності).
Напишіть заяву на оформлення картки
З усіма необхідними документами потрібно звернутися до відділення Ощадбанку та написати заяву на оформлення Картки киянина.
Якщо вона оформлюється вперше, то під час її випуску Ощадбанк передасть копії документів про право на пільгу до управління соціального захисту районної державної адміністрації за місцем реєстрації.
До метрополітену необхідно звернутися особисто. Зробити це можна на станціях метро: Політехнічний інститут, Дорогожичі, Майдан Незалежності та Дарниця.
Заберіть картку
Забрати Картку киянина можна у відділенні Ощадбанку, в якому її оформили. Мешканці Києва, що мають пільги з міського бюджету, отримують картку безкоштовно. Термін виготовлення становить від двох-трьох днів до двох тижнів, залежно від черги.
Фото: КМДА