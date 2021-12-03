У Харківській області відкрили нове Моспанівське родовище газу, де за попередніми оцінками ресурси сягають до 5 млрд куб. м блакитного палива.

Перша пошукова свердловина, яка відкрила нове родовище, забезпечує 239 тис. куб. м газу на добу.

– Відкриття Моспанівського родовища – це результат поєднання експертизи наших геологів, застосування сучасних підходів до геологорозвідки. На цій ділянці у 2019 році ми провели 3D сейсміку, на основі якої побудували структурно-тектонічну модель площі. Далі геологи, використовуючи ймовірнісні методи оцінки ресурсної бази та сучасні методики прогнозу пастки, визначили місцеположення та глибину пошукової свердловини… У результаті успішного буріння нашими фахівцями маємо високий добовий дебіт та новий перспективний актив, – зазначив Олександр Романюк, директор дивізіону Нафтогаз Розвідка та Видобування.

Свердловина сягає вглиб 4 150 м. Її дослідження наразі триває.

Раніше Укргазвидобування визначило 10 площ для видобутку українського газу. Їхня геологорозвідка запланована на найближчі три роки.

Голова правління голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко під час виступу на Київській конференції Ньюфолк НКЦ Буріння. Інтенсифікація. Екологія та охорона праці заявив, що компанія буде збільшувати видобуток нафти та газу.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що протягом 2021-2022 років Україна планує збільшити видобуток газу на 10%. Відповідне завдання стоїть перед НАК Нафтогаз.

Джерело: Укргазвидобування