Уже наступного тижня в застосунку Дія стартує бета-тестування послуги, в межах якої українці отримуватимуть тисячу гривень за вакцинацію проти Covid-19.

Про це поінформував сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що перший етап реалізації цієї програми, ініційованої президентом Володимиром Зеленським, стартує з 19 грудня.

– Вже з наступного тижня буде запущено бета-тестування послуги Міністерством цифрової трансформації. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, розроблені спеціально для виплат. Це картка еПідтримка, – пояснив Шмигаль.

Він уточнив, що оформлення такої картки буде безкоштовним та без плати за обслуговування.

Ініціатива дозволить підтримати бізнес, який найбільш постраждав під час пандемії: креативну, транспортну та спортивну галузі.

Щоб отримати тисячу гривень за Covid-вакцинацію вже цього року, слід подати заявку через Дію до 29 грудня.

– Щоб встигнути отримати виплату на першому етапі, потрібно подати заявку до Дії до 29 грудня цього року. Тобто з 19 по 29 грудня можна подати заявку і встигнути отримати тисячу гривень ще цього року, – наголосив Шмигаль.