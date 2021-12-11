Дощ зі снігом: якою буде погода в Україні 12 грудня

У неділю, 12 грудня, на більшій частині України пройдуть дощ зі снігом.

Лише на сході та півдні очікується похмура погода без опадів.

Вдень у південних областях температура підніметься до +14 градусів, а західних очікується +3. Вночі найхолодніше буде на сході – -4, а тепліше – на півдні – до +8 градусів.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на 12 грудня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях очікується мокрий сніг із дощем. Вдень та вночі температура коливатиметься від -1 до +3 градусів.

У центральних регіонах пройдуть переважно дощі. І вдень, і вночі температура коливатиметься в межах +4 – +6 градусів.

На півночі України буде хмарно. Опадів не очікується. Вдень повітря прогріється від +2 до +5 градусів, вночі температура коливатиметься в тих же межах.

У східних областях також погода буде хмарною без дощів та снігу. Вдень термометри покажуть -1-+4, а вночі – від -2 до -4 градусів.

На півдні буде тепліше, але подекуди пройдуть дощі. Вдень повітря нагріється від +7 до +14 градусів, а вночі температура опуститься до +4.

У Києві пройдуть дощі. Вдень стовпчик термометра покаже від +4 до +6. Вночі температура залишиться без змін.