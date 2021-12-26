У селі Шлишківці Вінницької області автомобіль бригади екстреної медичної допомоги через негоду з’їхав з проїжджої частини автодороги. Карета швидкої потребувала допомоги для буксирування.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ситуацію ускладнила ожеледиця на дорозі. Бійцям ДСНС не вдалося витягти транспортний засіб зі снігового замету.

Щоб не гаяти час, рятувальники вирішили доставити до лікарні матір з немовлям та медичного працівника на пожежному автомобілі.

Для водія карети екстреної медичної допомоги направили додаткову допомогу – працівників дорожньої служби на спеціальній техніці.

Погода в Україні

Синоптики попередили громадян про погіршення погоди в Україні. За словами Наталки Діденко, протягом дня очікується ожеледиця та похолодання до -10 градусів морозу.

Рятувальники закликали українців за можливості залишатися вдома та утримуватися від поїздок через ускладнення погодних умов.