У селі Шлишківці Вінницької області автомобіль бригади екстреної медичної допомоги через негоду з’їхав з проїжджої частини автодороги. Карета швидкої потребувала допомоги для буксирування.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, ситуацію ускладнила ожеледиця на дорозі. Бійцям ДСНС не вдалося витягти транспортний засіб зі снігового замету.
Щоб не гаяти час, рятувальники вирішили доставити до лікарні матір з немовлям та медичного працівника на пожежному автомобілі.
Для водія карети екстреної медичної допомоги направили додаткову допомогу – працівників дорожньої служби на спеціальній техніці.
Погода в Україні
Синоптики попередили громадян про погіршення погоди в Україні. За словами Наталки Діденко, протягом дня очікується ожеледиця та похолодання до -10 градусів морозу.
Рятувальники закликали українців за можливості залишатися вдома та утримуватися від поїздок через ускладнення погодних умов.