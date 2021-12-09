Двоє із дев’яти постраждалих у ДТП, яка сталася ввечері 8 грудня на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече поблизу села Лозова Тернопільської області, померли вранці в лікарні.

Близько 17.00 на цій ділянці траси зіткнулися маршрутний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 313, який рухався за маршрутом Кременець – Тернопіль, та Volkswagen Passat.

Вчора до лікарні госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів легковика та п’ятьох – з мікроавтобуса.

На жаль, водія та одного пасажира мікроавтобуса не вдалося врятувати – від отриманих травм вони померли.

Ще двоє пасажирів нині перебувають у реанімації у тяжкому стані.

Слідчі встановили, що мікроавтобус був переобладнаний із вантажного на пасажирський.

Обидва водії попередньо були тверезі, це встановить аналіз крові на вміст алкоголю.

Справа розслідується за частиною 3 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

ДТП під Тернополем сталася ввечері 8 грудня на трасі М-19. Поблизу села Лозове мікроавтобус Mercedes-Benz, який курсував з Тернополя до Кременця, зіткнувся з Volkswagen Passat. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих.

Зіткнення автомобілів могла спровокувати погана видимість на дорозі через погодні умови.