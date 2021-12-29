Вранці 29 грудня у Полтавській області скасували близько 20 рейсів на автобуси. Це зумовлено негодою – снігопадом та ожеледицею на дорогах.

Про це повідомила керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко у коментарі українським ЗМІ.

Унаслідок погіршення погодних умов довелося скасувати рейси автобусів, які прямували переважно до Дніпропетровської області.

Зокрема, йдеться про рейси у напрямку Дніпра, Глобиного, Кам’янського, Кривого Рогу та міста Кобеляки. Наразі планують відновити рейс до Кобеляк після обіду, однак яка ситуація з іншими – поки що не відомо.

Левенко зазначила, що таке рішення центрального автовокзалу пов’язане з ускладненням погодних умов. Вранці 29 грудня на вулицях спостерігається снігопад та ожеледиця на дорогах.

Низка рейсів у Полтавській області курсують без жодних змін. Йдеться про автобуси в напрямку Лубен, Пирятина, Решетилівки та Лохвиці.

Негода в Україні

За даними Укргідрометцентру, внаслідок негоди в Україні залишилися без постачання світла 165 населених пунктів у шести регіонах. Йдеться про Херсонську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку та Сумську області.

Згідно з прогнозом, погода в Україні залишатиметься холодною, температура повітря вночі опуститься до -10 градусів морозу.

Джерело: Суспільне Новини