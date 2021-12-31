Топ-3 подарунки на Новий рік 2022: про що найбільше мріють українці

Найбажанішим подарунком на Новий рій 2022 українці назвали романтичну подорож – таких 18%. Про це свідчать дані опитування громадської думки Омнібус, проведеного 3-11 грудня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

На другому місці – автомобіль та аксесуари до нього (12%), а на третьому опинилися гроші (10%), які у допандемічні часи завжди лідирували з великим відривом.

Трохи менше – 9% – хотіли б отримати в подарунок мобільний телефон та інші гаджети, ще 7% – побутову техніку.

Водночас у чоловіків та жінок є різниця у вподобаннях. Наприклад, автомобілі чи аксесуари до них хотіли би отримати 14% чоловіків і 10% жінок, побутову техніку – 8,3% жінок і 4,5% чоловіків. У романтичну подорож хотіли б поїхати 20% жінок і 17% чоловіків.

А от гроші їм подобаться однаково.

Від віку також залежать побажання Тому у романтичну подорож у віці до 60 років хотіли б поїхати 20-25% українців, у 60-69 років – 11%, а після 70 – лише 4%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 3-11 грудня 2021 року провів всеукраїнське опитування громадської думки Омнібус.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2 тис. респондентів від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім окупованих територій).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.