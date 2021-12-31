З 1 січня в Україні деякі вина продаватимуть без акцизних марок

З 1 січня 2022 року в Україні набуває чинності закон №5600, що передбачає скасування акцизних марок для неігристих вин та тестових зразків алкогольних напоїв.

— Законом передбачено розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку, тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про звичайні (неігристі) вина та зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15%. За умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне походження.

Закон також поширюється на тестові зразки алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу та ввозяться суб’єктами господарювання, що мають ліцензії на право оптової торгівлі відповідною продукцією.

Вони мають бути призначені для проведення досліджень або випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну, – Ред.), але місткістю не більше 3 л кожного виробу.

Законом також скорочено термін одержання марок акцизного податку для імпортованих підакцизних товарів з 5 до 3 днів.

Станом на 31 грудня 2021 року маркуванню акцизними марками підлягають усі алкогольні напої, які реалізуються в Україні, з вмістом спирту етилового понад 8,5% об’ємних одиниць.

30 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5600, який вносить зміни до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. 18 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Джерело: Верховна Рада, Державна податкова служба України