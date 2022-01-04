Підвищення зарплати вчителям передбачене бюджетом на 2022 рік. Загальний обсяг освітньої субвенції, яку використають для виплати заробітних плат, становить 108 млрд грн.

Це на 8,8% більше, ніж у 2021 році. Загалом у державному бюджеті на 2022 рік Міністерству освіти і науки України виділили 153,7 млрд грн.

Міністерство фінансів обіцяє, що зарплата вчителя в Україні-2022 зросте приблизно на 8%.

Якщо брати до уваги виплати педагогам, які є зараз, то після підвищення зарплати вчителям-2022 на 8% вони отримуватимуть:

молодий вчитель без категорії та стажу роботи – приблизно 10 500 грн (+780 грн до нинішньої зарплати у розмірі 9 768 грн);

вчитель І категорії – приблизно 13 900 грн (+1 032 грн до нинішньої зарплати у розмірі 12 906 грн);

вчитель вищої категорії – приблизно 14 859 грн (+1 100 грн до нинішньої зарплати у розмірі 13 759 грн).

Крім того, з 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії студентів, які здобувають вищу, фахову передвищу освіту збільшуються в понад 1,5 раза, а студентів професійно-технічних закладів освіти – у понад 2,5 раза.

Тому розмір мінімальної (звичайної) академічної стипендії:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 490 до 1 250 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти збільшується з 980 до 1 510 грн;

для студентів закладів вищої освіти збільшується з 1 300 до 2 тис. грн.

Розмір академічної стипендії президента України збільшується:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – до 2 750 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти – до 3 320 грн;

для студентів закладів вищої освіти – до 4 400 грн.

Згідно з бюджетом на 2022 рік, який ухвалила Верховна Рада, наступного року очікується підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

Так, згідно із показниками, які запропонував Кабінет міністрів, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня становитиме 6 500 грн. Водночас уже восени 2022 року очікується її підвищення на 200 грн.