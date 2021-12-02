Згідно з бюджетом на 2022 рік, який ухвалила Верховна Рада, наступного року очікується підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

Так, згідно із показниками, які запропонував Кабінет міністрів, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня становитиме 6 500 грн. Водночас вже восени 2022 року очікується її підвищення на 200 грн.

Тому з 1 жовтня розмір мінімальної заробітної плати-2022 в Україні становитиме 6 700 грн. У погодинному розмірі з 1 січня це буде 39,26 грн, з 1 жовтня — 40,46 грн.

З 1 грудня 2021 року в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати на 500 грн. Із 6 000 грн сума збільшилася до 6 500 грн.

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати змінився і розмір багатьох виплат, зокрема єдиного соціального внеску (ЄСВ).

ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати. Коли розмір мінімальної заробітної плати був на рівні 6 000 грн, фізособам-підприємцям потрібно було сплачувати соціальний внесок у розмірі 1 320 грн. Зі зростанням зарплати сума буде більшою.

Як зміниться розмір ЄСВ після підвищення заробітної плати з 1 грудня 2021 року – читайте у нашому матеріалі.