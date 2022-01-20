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В окупованому Криму підрахували, на скільки вистачить водних запасів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В окупованому Криму підрахували, на скільки вистачить водних запасів

Ситуація з водними ресурсами на окупованому Кримському півострові у 2022 році покращилася у порівнянні з минулим роком. Про це повідомляє сайт так званого Кримського федерального університету.

– За максимального використання ресурсів та відсутності опадів поточних запасів вистачить як мінімум на рік, – повідомив завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та санітарної техніки Академії будівництва та архітектури “Кримського федерального університету” Ілля Ніколенко.

За його словами, у сезон активного завантаження на тиждень споживається 2-2,5 млн кубометрів води, в зимові місяці – 1-1,5 млн кубометрів.

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Якщо виключити опади протягом року, то запасів вистачить як мінімум на 55-70 тижнів.

– Слід враховувати, що ми пройшли два роки з мінімальними опадами, наступний такий період може повторитися за п’ять-шість років, – розповів Ніколенко.

На початку минулого року в окупованому Криму фактичне наповнення всіх водоймищ природного стоку становило 33 млн кубометрів. До початку 2022 року ця цифра збільшилася до 163 млн кубометрів, що суттєво більше середнього багаторічного обсягу наповнення – 135 млн кубометрів.

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Фото: Pixabay

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