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Факти / Україна / Суспільство

Затримали за запитом РФ: режисера Лавренчука відпустили під домашній арешт

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Євген Лавренчук

Українського режисера Євгена Лавренчука, заарештованого в Італії за запитом Росії, перевели під домашній арешт.

Про це розповіла його мати Ірина Лавренчук в офіційній групі режисера у соціальній мережі Facebook.

– Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватись. Він у бадьорому настрої, стан здоров’я нормальний, просить передати вам усім велику подяку за підтримку, – повідомила Лавренчук.

За словами жінки, їй дозволили поспілкуватися із сином завдяки роботі адвокатів, Міністерства закордонних справ та консульства. Вона подякувала всім небайдужим громадянам, які надіслали листи та влаштували акції протесту на підтримку режисера.

Мати українця також додала, що це лише перший крок у боротьбі за визволення Лавренчука. Вона закликала громадян не зупинятися доти, доки режисер не опиниться на волі.

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Також жінка попросила не писати Лавренчуку листи, оскільки у в’язниці він має обмеження на кореспонденцію. Вона наголосила, що ведеться слідство.

Нагадаємо, інформація про арешт Лавренчука в Італії на запит РФ надійшла на початку січня.

Його затримали у Неаполі 17 грудня, коли українець намагався вилетіти з Італії до Львова.

У Росії оголосили, що Лавренчук нібито вчинив фінансове порушення на території РФ.

Джерело: Facebook Free Eugene Lavrenchuk!

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