Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав вірян долучитися до Всесвітньої молитви за мир в Україні, яку запропонував провести 26 січня Папа Римський Франциск на тлі можливого нападу Росії.

Отець УГКЦ запросив українців долучатися до молитовного чування. На його думку, молитва за мир сильніша за будь-яку зброю.

– Закликаю всіх долучатися до молитовної духовної сторожі. Хоч би де ви були: вдома чи в транспорті, у дорозі чи на роботі, у школі чи університеті – прошу вас молитися за мир в Україні, – закликав глава УГКЦ.

Він запросив українців молитися особисто або у спільнотах церкви у парафіях, катедральних храмах та монастирях.

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Глава УГКЦ переконаний, що молитва – це духовна сила народу, який вірить. Він наголосив, що всесвітня молитва – це момент особливої духовної сторожі.

Папа Римський Франциск запропонував провести Всесвітню молитву за мир в Україні 26 січня. Він висловив стурбованість через ситуацію біля кордонів України, де Росія активно нарощує війська.

Лідери низки країн світу переконані, що Російська Федерація планує масштабне військове вторгнення в Україну. В Європейському Союзі та США закликали РФ послабити напруженість на кордонах України.

Джерело: УГКЦ