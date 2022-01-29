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У Дніпрі прощаються із п’ятьма загиблими нацгвардійцями

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Дніпрі прощаються із п’ятьма загиблими нацгвардійцями

У Дніпрі відбулась панахида за п’ятьма військовослужбовцями Національної гвардії, які загинули на Південмаші від пострілів солдата Артемія Рябчука. Нагадаємо, що трагедія сталася близько 4.00 27 січня.

Попрощатися із загиблими приїхали міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники всіх правоохоронних органів та військовослужбовці.

Церемонія прощання пройшла в Палаці культури Машинобудівельників.

Після панахиди відбудеться зустріч з рідними загиблих.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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